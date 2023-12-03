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Общество

Омбудсмен по правам человека поздравил псковичей с Днём юриста

С Днём юриста поздравил псковичей уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, сообщили ПАИ в пресс-службе омбудсмена.

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Псковской области

Он отметил, что важность и значимость профессии юриста трудно переоценить.

«Именно представители юридической профессии, работая в органах законодательной, исполнительной и судебной власти, иных государственных органах, органах местного самоуправления, адвокатуре и нотариате, в научных и образовательных организациях, создают и реализуют правовые основы для регулирования жизнедеятельности государства, частной и общественной жизни, международных отношений», – подчеркнул Дмитрий Шахов.

Омбудсмен пожелал псковским юристам профессионального роста и эффективной работы в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина и развития нормативно-правовой базы и правоприменительной практики.

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