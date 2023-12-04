День информатики отмечают в России 4 декабря

07:09, 04 декабря 2023, ПАИ

День информатики в России отмечают сегодня, 4 декабря. Дата празднования была выбрана неслучайно, пишет calend.ru.

Днём рождения российской информатики считается дата 4 декабря 1948 года. В этот день Государственный комитет Совета Министров СССР по внедрению передовой техники в народное хозяйство зарегистрировал одну из первых советских электронно-вычислительных машин (ЭВМ).Однако само понятие «информология» и «информатика» в СССР предложил использовать член-корреспондент Академии наук Александр Харкевич в 1962 году. Прошло более 70 лет, и IT-отрасль стала одной из наиболее востребованных, в том числе для стратегического развития страны.

В День информатики в РФ традиционно проводят различные образовательные мероприятия. Например, с 2014 года в школах и лицеях проходит акция «Час кода». Участникам предлагается потратить час своего времени на то, чтобы познакомиться поближе с программированием. Задания для школьников готовят ведущие компании российской IT-отрасли.