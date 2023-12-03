Ребёнка с травмами госпитализировали после ДТП в Печорах
Автомобили Duster и Volkswagen столкнулись у поста ГАИ на Псковском шоссе в Печорах, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
По предварительным данным, Duster, выезжая с поворота, на большой скорости вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Volkswagen, в котором находилось трое человек: водитель, мать и ребёнок.
В результате ДТП ребёнка с травмами госпитализировали в медучреждение. Мать и водитель автомобиля Volkswagen не пострадали.
Также госпитализировали виновника ДТП – водителя Duster.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГАИ.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
02 декабря 2023
Ответственных за выброс трупов животных под Псковом привлекут к административной ответственности