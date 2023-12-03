Ребёнка с травмами госпитализировали после ДТП в Печорах

23:47, 03 декабря 2023, ПАИ

Автомобили Duster и Volkswagen столкнулись у поста ГАИ на Псковском шоссе в Печорах, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»













По предварительным данным, Duster, выезжая с поворота, на большой скорости вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Volkswagen, в котором находилось трое человек: водитель, мать и ребёнок.

В результате ДТП ребёнка с травмами госпитализировали в медучреждение. Мать и водитель автомобиля Volkswagen не пострадали.

Также госпитализировали виновника ДТП – водителя Duster.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГАИ.