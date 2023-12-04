Псковская область в ЗОЖ-рейтинге регионов заняла 36-е место

08:26, 04 декабря 2023, ПАИ

Рейтинг регионов России по отсутствию вредных привычек составили эксперты РИА Новости. Псковская область находится на 36-м месте, согласно данным РИА Новости, подготовленным на основе данных официальной статистики.

Оценка осуществлялась по шести критериям, характеризующим популярность основных вредных привычек в обществе. Сюда вошли: курение, продажа алкоголя, количество преступлений, которые совершены в нетрезвом виде. Учитывались также и показатели смертности от случаев, связанных с употреблением алкоголя или наркотических средств, и учёт преступлений, совершённых наркоманами.

Оценивалась ситуация в регионах по этим шести параметрам за периоды 2020, 2021 и 2022 годов. По каждому показателю рассчитывался частный рейтинговый балл в диапазоне от 1 до 100. Более высокий показатель региона говорит о меньшей распространенности там вредных привычек.

Первое место в рейтинге заняла Чеченская Республика, второе – Дагестан, третье – Ингушетия.

Псковская область заняла 36-е место.