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Спорт

ХК «Торнадо» стал обладателем Кубка губернатора Псковской области по хоккею

Псковский хоккейный клуб «Торнадо» стал обладателем Кубка губернатора Псковской области по хоккею, который прошёл в Ледовом дворце с 1 по 3 декабря. Об этом сообщается в группе «Псковский хоккей» в соцсети «ВКонтакте».

ХК «Торнадо» стал обладателем Кубка губернатора Псковской области по хоккею. Фото здесь и далее: группа «Псковский хоккей» в соцсети «ВКонтакте»

В соревнованиях приняли участие команды «Сириус» и «Сборная СПбХЛ» из Санкт-Петербурга, псковское «Торнадо», «Родина» из Псковского района и минский «Щит».

Псковичи со счётом 5:1 переиграли «Сборную СПбХЛ», затем в серии буллитов уступили минскому «Щиту», переиграли «Сириус» со счётом 7:5 и в финальном матче одержали верх над командной «Родина» со счётом 4:2.  

Командная фотография победителей Кубка губернатора Псковской области по хоккею

Второе место в турнире досталось минскому «Щиту», а замкнули тройку лидеров гости из Петербурга – «Сборная СПбХЛ».

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