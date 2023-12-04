Команда Псковской областной прокуратуры выиграла турнир по футболу «Вызов»

10:05, 04 декабря 2023, ПАИ

Очередной корпоративный турнир по футболу «Вызов», генеральным партнёром которого традиционно выступили Псковский областной совет профсоюзов и «Трудовые резервы», завершился в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Содействие подобного рода турнирам давно стало традицией, ведь практически в каждой организации, которая участвует в турнире, создана и успешно функционирует первичная профсоюзная организация, отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

«В этом сезоне победителями можно считать профсоюзы государственных учреждений и общественного обслуживания, так как первое место заняла Псковская областная прокуратура, второе место – Псковская таможня, третье место за командой УМВД России по Псковской области, а четвёртое – у Октябрьской железной дороги – тоже наши. Поздравляю!» – подводя итоги турнира, отметил Игорь Иванов, подчеркнув, что профсоюзы России всегда поддерживают спорт. Он также выразил уверенность в том, что спорт объединяет и во многом помогает снимать стресс, решать споры и конфликты.

«Решаем проблемы и вопросы не на площадях, а за столом переговоров либо на спортплощадках в дружеской, спортивной обстановке! Быть добру – любить людей!» – заключил профлидер.

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