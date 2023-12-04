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Общество

Мероприятия в рамках декады инвалидов пройдут в ПсковГУ

Мероприятия, посвящённые декаде инвалидов, пройдут в Псковском государственном университете, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

В рамках встреч 5 декабря запланировано проведение региональной дискуссионной площадки «Жизнь без границ», на которой обсудят вопросы межведомственного и межуровневого взаимодействия в сфере инклюзивного высшего образования. Также темой для обсуждения участников станут вопросы сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве.

С 7 по 9 декабря пройдут творческие встречи студентов ПсковГУ и детей центра доступной абилитации «Добрея» «Совместные возможности». В программе запланированы мастер-классы по изготовлению игрушек для детей центра «Добрея», посещение центра студентами университета для знакомства с детьми с особыми потребностями, вручения игрушек, проведения совместного досуга.

Зарегистрироваться на участие можно по ссылке.

Напомним, что с 1 по 10 декабря 2023 года в России проводится декада инвалидов, приуроченная к Международному дню инвалидов, который с 1992 года ежегодно отмечается 3 декабря.

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