Бой Санты и Деда Мороза состоится в Великих Луках

11:28, 04 декабря 2023, ПАИ

Фестиваль кибер- и фиджитал-спорта «Кубок Деда Мороза» пройдёт в Великих Луках 23 декабря. В рамках фестиваля состоится бой Санты и Деда Мороза. Об этом сообщается в группе Cyberluki в соцсети «ВКонтакте».

На фестивале участники смогут посоревноваться в фиджитал UFC, Counter-Strike 2 в формате два на два, Dota 2, фиджитал-баскетболе два на два, FIFA и армрестлинге.

Также в рамках мероприятия состоятся интерактивы для всех участников и зрителей, розыгрыши, бой Санты и Деда Мороза в армрестлинге.

Принять участие в фестивале смогут все желающие от 14 лет.

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