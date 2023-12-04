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Спорт

Бой Санты и Деда Мороза состоится в Великих Луках

Фестиваль кибер- и фиджитал-спорта «Кубок Деда Мороза» пройдёт в Великих Луках 23 декабря. В рамках фестиваля состоится бой Санты и Деда Мороза. Об этом сообщается в группе Cyberluki в соцсети «ВКонтакте».

Бой Санты и Деда Мороза состоится в Великих Луках. Фото: группа Cyberluki в соцсети «ВКонтакте»

На фестивале участники смогут посоревноваться в фиджитал UFC, Counter-Strike 2 в формате два на два, Dota 2, фиджитал-баскетболе два на два, FIFA и армрестлинге.

Также в рамках мероприятия состоятся интерактивы для всех участников и зрителей, розыгрыши, бой Санты и Деда Мороза в армрестлинге.

Принять участие в фестивале смогут все желающие от 14 лет.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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