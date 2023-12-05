Открывается продажа билетов на поезд Деда Мороза в Пскове

08:13, 05 декабря 2023, ПАИ

Для псковичей сегодня, 5 декабря, открывается продажа билетов на поезд Деда Мороза. Об этом сообщается на официальном сайте проекта.

Состав прибудет в Псков в 9:00 5 января и простоит на станции три часа. В этот день в Пскове пройдёт праздничная анимационная программа (посещение поезда по билетам). Затем поезд отправится в Дно, где простоит с 14:12 до 15:14. В Дно будет анимационная программа на сцене поезда (вход свободный).

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Поезд Деда Мороза – это празднично оформленная передвижная резиденция новогоднего волшебника, в составе которой: приемная, вагон для проведения игр и квестов, два вагона-ресторана, фотокупе и вагон-лавка, где можно приобрести сувениры из Великого Устюга и Костромы. Новинка этого сезона – вагон «Кукольный театр», в котором будут проходить 45-минутные представления с кукольными сказочными героями, спасающими волшебство. Пассажиры этого поезда – всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга, Снегурочка из Костромы и их сказочная команда.



В этом году маршрут праздничного поезда проходит более чем через 80 городов. Везде, где делает остановку поезд Деда Мороза, посетителей вокзалов ждёт торжественная праздничная программа с участием артистов и аниматоров. Помимо развлекательной программы на вокзале, посетители смогут увидеть передвижную резиденцию и встретиться с Дедом Морозом или стать зрителем короткого музыкального спектакля.