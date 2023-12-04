Маркировка интернет-рекламы в Instagram* не отменяется блокировкой платформы – эксперт

12:22, 04 декабря 2023, ПАИ

Требуется ли маркировать рекламу в запрещенном Instagram*, разъяснил зампред комитета Госдумы по информполитике, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин в своём телеграм-канале со ссылкой на ответ Федеральной антимонопольной службы.

«В письме за подписью руководителя ФАС Максима Шаскольского говорится, что, хотя ведомство и контролирует соответствие интернет-рекламы требованиям закона «О рекламе», контроль за соблюдением норм в части получения идентификатора интернет-рекламы и передачи сведений о рекламе в ЕРИР относится к компетенции Роскомнадзора», – говорится в сообщении.

Предписания Роскомнадзора требуют маркировать рекламные публикации на всех цифровых платформах, в том числе те, которые заблокированы.

Таким образом, размещение рекламы в запрещённой соцсети требуется регистрировать в ЕРИР, отметить идентификатором и отчитываться за весь срок размещения, как и в случае с другой интернет-рекламой. Предусмотренные законом обязанности по маркировке рекламы следует выполнять, несмотря на блокировку площадки.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.