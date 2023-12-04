Новогодний вечерник пройдёт в ПсковГУ 14 декабря

12:55, 04 декабря 2023, ПАИ

Студенческий новогодний вечерник начнётся в ПсковГУ (актовый зал на улице Льва Толстого, 4а) 14 декабря в 18:00. Его проведёт институт права, экономики и управления, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Участников ждут развлекательная программа и дискотека. Будет работать фотозона в новогоднем стиле. Необходимо прийти в новогоднем костюме. Обязательна предварительная регистрация.

Также объявлен конкурс на лучшую поделку из пенопласта. До 12 декабря можно приносить свои творения в институт права, экономики и управления. Чтобы получить пенопласт, необходимо написать Васильевой Полине (vk.com/a_pollinaria_vs). Самые лучшие работы будут выставлены на голосование, а на мероприятии объявят победителей, которые получат призы.