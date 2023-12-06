Морозы до -15 градусов прогнозируют в Псковской области 5 декабря
Облачная погода с прояснениями прогнозируется в Псковской области 5 декабря. Местами будет идти небольшой снег, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Ночью и утром местами будет туман.
Будет дуть ветер южных и юго-западных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -10 до -15 градусов, днём – от -5 до -10.
Атмосферное давление будет выше нормы.
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