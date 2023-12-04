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Культура

Гид по выставке «Россия»: как попасть на стенд Псковской области в девять шагов 

Специально для всех, кто собирается на ВДНХ на выставке «Россия» побывать на стенде Псковской области, Псковское агентство информации при поддержке Театрально-концертной дирекции Псковской области  подготовило видеопроводник.

Итак, пойдем. Всего девять шагов!

Шаг 1. На метро доезжаем до станции ВДНХ.

Шаг 2. На станции ориентируемся на указатели и идем на выход «Выставочный центр».

Шаг 3. Выходим из метро и держимся левой стороны, идем к центральному входу на ВДНХ. На центральном входе держимся правее.

Шаг 4. Идем по центральной аллее, слева от вас большая «труба» достижений. Как увидели белые дуги, заходим под них.

Шаг 5. Стоим в очереди в 75-й павильон – и заходим внутрь. Проходим металлоискатели.

Шаг 6. Как только прошли, сразу двигаемся направо. Тут будет информационная стойка, на которой можно будет взять с собой буклеты.

Шаг 7. Наша цель – зал В. Заходим  в него. 

Шаг 8. Видим стенд «Дальний Восток» и перед ним поворачиваем налево. 

Шаг 9. Идем, идем – и видим стенды регионов Северо-Запада: Ленинградская область, Карелия, а левее – наш родной – стенд Псковской области!

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