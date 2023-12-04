За пьянство за рулём у великолучанина конфисковали автомобиль

13:21, 04 декабря 2023, ПАИ

За постоянное пьянство за рулём у великолучанина конфисковали автомобиль, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

21 июня 2021 года подсудимый был подвергнут административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения и согласно ст. 4.6 КоАП РФ на 24 августа 2023 года считался лицом, подвергнутым этому наказанию, поскольку не истек год со дня окончания исполнения данного постановления.

Вечером 24 августа подсудимый в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле Hyundai Solaris ехал по Великим Лукам. На улице Щорса он врезался в автомобиль, который ехал впереди. Сотрудниками ДПС ГИБДД мужчина отстранен от управления транспортным средством и освидетельствован на состояние опьянения. По результатам освидетельствования установлен факт нахождения подсудимого в состоянии алкогольного опьянения, наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе в количестве 1,161 мг/л.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном.

Приговором суда мужчина признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года.

Арестованный по постановлению суда Hyundai Solaris, принадлежащий подсудимому, конфискован в пользу государства.