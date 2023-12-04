Второй тур соревнований баскетбольной лиги «Аврора» обсуждают в медиацентре ПАИ

14:34, 04 декабря 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая второму туру соревнований детской баскетбольной лиги «Аврора», проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 4 декабря.

О том, как пройдут соревнования, кто в них участвует, расскажет тренер по баскетболу детского оздоровительно-образовательного спортивного центра «Юность» Ольга Козлова.

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