Рекордное число спортсменов приняли участие в чемпионате Пскова по армрестлингу

14:41, 04 декабря 2023, ПАИ

34 спортсмена приняли участие в чемпионате Пскова по армрестлингу, который прошёл в Псковском городском молодёжном центре 2 декабря. Это рекордный показатель для чемпионата города. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации армрестлинга Псковской области Сергей Семёнов.

На соревнованиях разыграли шесть комплектов наград. Все участники турнира – спортсмены из Пскова. Также пяти участникам вручили удостоверения членов добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ). «Вступив в эту организацию, спортсмены имеют право участвовать во всероссийском мастерском турнире в мае в Москве. Это показывает наличие высоких целей и амбиций у спортсменов, для достижения которых придётся приложить немало усилий», – заметил Сергей Семёнов.

«Такое большое количество участников, скорее всего, вызвано ростом популярности армрестлинга в целом, его растущей медийности и работой активных членов федерации. Некоторые участники впервые познакомились с армрестлингом на наших совместных мероприятиях с Молодёжным центром этим летом. Они не только не потеряли интерес, но и сами проявили инициативу и попросили помочь с тренировками. Результатом стали призовые места у юношей и более высокие показатели у мужчин», – рассказал собеседник ПАИ.

Следующий турнир по армрестлингу в Пскове состоится в апреле 2024 года.

«Все молодцы. Молодцы ветераны псковского армрестлинга, которые ещё в строю. Молодцы наступающая им на пятки молодёжь, которая придёт на смену. Многие порадовали своим выступлением и результатом. Молодцы юноши с интересом и азартом в глазах, которые атаковали меня после соревнований вопросами «как тренироваться и когда следующий турнир», – резюмировал Сергей Семёнов.

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