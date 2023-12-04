Псковский музей показали в фильме из цикла «Двенадцать кремлей России» на телеканале «Звезда»
Псковский музей показали в фильме из цикла «Двенадцать кремлей России» на телеканале «Звезда». Съемки документально-просветительского фильма проходили в Пскове летом. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея.
Над проектом работала телекомпания «МИРмедиа» при поддержке «Президентского фонда культурных инициатив» и телеканала «Звезда».
Один из фильмов будущего многосерийного проекта посвящен истории Псковского крома. Консультировали съемочную группу сотрудники музея-заповедника. Начальник отдела «Псковский кремль» Роман Коваль провел журналистов по территории Крома и рассказал о боевой славе псковичей, а также об особенностях псковской крепости.
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Псковский музей показали в фильме из цикла «Двенадцать кремлей России» на телеканале «Звезда»
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