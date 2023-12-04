Чемпионат области по лёгкой атлетике пройдёт в Пскове

15:45, 04 декабря 2023, ПАИ

Зимний лично-командный чемпионат Псковской области по лёгкой атлетике среди городов и районов пройдёт в легкоатлетическом манеже стадиона «Машиностроитель» в Пскове 9 и 10 декабря. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Надежда».

Из лучших спортсменов соревнований будет сформирована команда для участия в чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа.

В программе состязаний представлено десять дисциплин: бег на 60, 400, 800, 1500 и 3000 метров, прыжок в высоту, тройной прыжок, прыжок в длину, прыжок с шестом и бег на 60 метров с барьерами.

В командных соревнованиях состав участников для городов насчитывает 20 спортсменов, а для районов – 12.

Призёров в каждом виде программы наградят дипломами и медалями. Команды-призёры получат кубки и грамоты.

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