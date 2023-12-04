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Общество

Коклюш в Псковской области: эпидемии нет, но статистика настораживает

В России в целом и в Псковской области в частности в этом году фиксируется рост заболеваемости коклюшем. По данным комитета по здравоохранения региона, в Псковской области с начала 2023 года было выявлено 18 случаев. Это не эпидемия, но настороженность уже вызывает, отмечают специалисты.

Причины возвращения коклюша просты: отказы от вакцинации детей, на которые идут некоторые родители.

Бациллы коклюша попали и в популярную советскую кинокомедию "Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен".

«Всё банально просто. Период без вакцины, который прошел в последнюю пятилетку, создал благоприятные условия для этого вируса. Если есть вакцина, прививка, то это управляемая инфекция. Если вакцинации нет, если нет коллективного иммунитета,  возбудитель обязательно появится, что и произошло с коклюшем. Отказы от вакцинации, несвоевременная постановка прививки приводит к росту заболеваемости. В детском возрасте рисков намного больше. Поэтому это 100% госпитализация. Призываю родителей не игнорировать эти симптомы. Дети находятся в группе риска, дети до года находятся в группе риска», – рассказала корресспонденту ПАИ главный врач Псковской областной клинической инфекционной больницы Анастасия Повторейко.

«В инфекционной больнице мы запустили обязательное исследование на диагностику коклюша и паракоклюша.  В течение 48 часов мы можем уже четко поставить диагноз – раньше на это уходили порой недели: возбудитель плохо растет в среде», – отметила эксперт.

Процесс выявления коклюша в Псковской областной клинической инфекционной больнице

Коклюш — это заразное заболевание, диагностировать которое бывает непросто: ранние симптомы проявляются как обычная простуда. В разгар болезни пациенты страдают от сильного кашля, мешающего дышать, есть и спать. Кашель бывает настолько сильным, что у пациентов могут возникать переломы рёбер.

Коклюш называют детской инфекцией, хотя взрослые тоже болеют нередко (до 24% заболевших). Большинство инфицированных — это школьники 7–14 лет (до 38%) и дети в возрасте 1–2 лет (37–38%). Доля инфицированных малышей грудного возраста — 20–22%. У новорождённых и недоношенных коклюш протекает особенно тяжело и угрожает жизни.

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