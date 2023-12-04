Телефоны управляющих компаний изменились в Великих Луках

16:11, 04 декабря 2023, ПАИ

Телефоны управляющих компаний изменились в Великих Луках, сообщили ПАИ в городской администрации.

В УК «Город на Ловати» можно дозвониться по телефону 7-80-85, в УК «Новый микрорайон» – по телефону 7-80-30, в УК «Центр города» – по телефону 7-87-11.

Данные номера многоканальные, уточнили в администрации Великих Лук.