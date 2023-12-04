Телефоны управляющих компаний изменились в Великих Луках
Телефоны управляющих компаний изменились в Великих Луках, сообщили ПАИ в городской администрации.
В УК «Город на Ловати» можно дозвониться по телефону 7-80-85, в УК «Новый микрорайон» – по телефону 7-80-30, в УК «Центр города» – по телефону 7-87-11.
Данные номера многоканальные, уточнили в администрации Великих Лук.
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