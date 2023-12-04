Великолучане стали лауреатами всероссийского конкурса «За гранью таланта»

17:10, 04 декабря 2023, ПАИ

Солисты творческого коллектива детской песни «Летний дождь» Детской музыкальной школы № 1 имени М. П. Мусоргского стали лауреатами VIII Всероссийского конкурса исполнительских искусств «За гранью таланта. Осень-2023». Об этом пишет Luki-News со ссылкой на творческий коллектив.

Так, лауреатами I степени стали Арина Стрекаловская, Ульяна Абинина, Валерия Стебнюк, лауреатами II степени – Софья Очкина, Егор Соловьёв, Дарина Стрекаловская, а лауреатами III степени – Арина Иванова и Анна Бухарова.