Семь молодых специалистов пришли на Великолукскую станцию скорой помощи в этом году

16:28, 04 декабря 2023, ПАИ

Семь молодых специалистов пришли на Великолукскую станцию скорой помощи в этом году, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Сейчас они проходят трехмесячный период наставничества, после чего их допустят к самостоятельной работе.

Подстанция «Великолукская» — самая крупная подстанция среди районных постов, которых по всему региону насчитывается 29. На Великолукской подстанции работает 77 медицинских работников: семь врачей, 68 фельдшеров и две медсестры.

Меры поддержки для скорой помощи едины на всей территории области и определены правительством региона: подъёмные в размере 100 тысяч рублей; ежеквартальная денежная выплата для молодых специалистов в размере 30 тысяч рублей для фельдшеров и 60 тысяч для врачей; компенсация найма жилья в размере 7 тысяч рублей для фельдшеров и 11 тысяч рублей для врачей.