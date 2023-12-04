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Общество

Выставка с ностальгией: каким был Новый год 50 лет назад, покажут псковичам

Выставка «До Нового года не трогать!», посвящённая новогодней атрибутике СССР, откроется во Дворе Постникова 6 декабря. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Выставка с ностальгией: каким был Новый год 50 лет назад покажут псковичам. Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В экспозиции, которая представляет собой воссоздание типичной советской квартиры, представлены новогодние игрушки, новогодняя ёлка, украшенная декоративными ягодами и фруктами, маскарадные маски и советские открытки.

«То, что показывает эта выставка – тёплая, добрая ностальгия 1960-70-80-х годов. Появляется вопрос, а рождённые в 1980-90-е – какая у них реакция на эту выставку? Практика прошлого года показала, что им оказалось невероятно интересно. Люди моего поколения приходили для того, чтобы вспомнить своё детство, но они же приводили с собой внуков. И для детей это было как открытие другой страны, другого мира, другой жизни, которая была. И здесь, в музейном пространстве, есть возможность всё оживить», – сказала на предпоказе выставки для прессы генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Она также отметила, что львиная доля представленного на экспозиции – дар псковичей.

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