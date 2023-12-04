Псковские кадеты взяли медали и кубки на военно-патриотическом слёте «Наше время!»

18:25, 04 декабря 2023, ПАИ

Псковские кадеты из класса пожарно-спасательной направленности гимназии № 29 приняли участие в первом российско-белорусском военно-патриотическом молодёжном слёте-форуме «Наше время!», сообщили ПАИ в пресс-службе администрации Пскова.

Шесть команд военно-патриотических клубов из Пскова, Брянска и Минска участвовали в эстафетах и сдавали нормативы физической подготовки.

Псковские участники получили командный кубок за победу в интеллектуальном конкурсе, командный кубок за второе место в силовом конкурсе (подтягивания, пресс, отжимания, скакалка), а также командный кубок за третье место по огневой подготовке (стрельба из винтовки, стрельба из пистолета, сборка и разборка автомата, снаряжение магазина).

Кроме того, псковичи Игорь Атлашкин и Алина Ильина получили медали за лучшие показатели в стрельбе среди мальчиков и девочек соответственно.

Псковичи также посетили обзорную экскурсию по Минску, Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, Национальную библиотеку Белоруссии, а также храм-памятник в честь всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших.