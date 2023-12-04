Четыре человека госпитализированы после ДТП в Великолукском районе

20:30, 04 декабря 2023, ПАИ

Лобовое столкновение автомобилей Hyundai и Mitsubishi произошло в деревне Свинкино в Великолукском районе, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



















В результате ДТП пострадали и госпитализированы в медучреждение четыре человека: 21-летний молодой человек, 20-летняя девушка, 45-летний мужчина и 42-летняя женщина.

На месте работают бригада скорой помощи, поисково-спасательный отряд Великих Лук и сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.