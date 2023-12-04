Четыре человека госпитализированы после ДТП в Великолукском районе
Лобовое столкновение автомобилей Hyundai и Mitsubishi произошло в деревне Свинкино в Великолукском районе, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
В результате ДТП пострадали и госпитализированы в медучреждение четыре человека: 21-летний молодой человек, 20-летняя девушка, 45-летний мужчина и 42-летняя женщина.
На месте работают бригада скорой помощи, поисково-спасательный отряд Великих Лук и сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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