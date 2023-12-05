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Михаил Ведерников провёл встречу с уполномоченными по работе с семьями мобилизованных и женсоветом

Традиционную встречу с уполномоченными по работе с семьями мобилизованных граждан и женсоветом провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников, о чём сообщил в своём Telegram-канале.

Михаил Ведерников провёл встречу с уполномоченными по работе с семьями мобилизованных и женсоветом. Фото здесь и далее: скриншоты видео из Telegram-канала Михаила Ведерникова

По словам главы региона, все возникающие у семей участников СВО проблемы решаются адресно и достаточно оперативно, хотя есть и системные проблемные моменты, связанные с выдачей удостоверений ветеранам боевых действий, своевременным предоставлением отпусков и прочим.

Сенатор от Псковской области Алексей Наумец подтвердил, что остро стоящих вопросов, входящих в компетенцию губернатора и глав районов, на данный момент нет. Есть вопросы, которые связаны с работой командиров воинских частей, но, по словам сенатора, они постепенно решаются в ручном режиме, ни одной незамеченной или забытой проблемы нет.

Алексей Наумец также подчеркнул, что главы районов Псковской области осведомлены о проблемах каждого своего бойца, и для этого им «не надо смотреть в записную книжку».

Руководитель регионального штаба комитета семей воинов Отечества Мария Филонова рассказала, как организована работа по поддержке семей участников СВО. По её словам, для этого налажено взаимодействие с волонтёрами, общественниками и различными организациями, а также с филиалом фонда «Защитники Отечества» и Красным Крестом.

Мария Филонова отметила, что жительницам региона удалось сформировать «женский сплочённый надёжный тыл». Они активно помогают друг другу и семьям мобилизованных из других регионов, плетут маскировочные сети, вяжут, делают закрутки, пишут бойцам письма и поддерживают участников СВО, оказавшихся в псковских госпиталях, подчеркнула руководитель регионального штаба.

Руководитель псковского филиала фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева рассказала, что к ним поступило более четырёх тысяч обращений, 85 из которых – из других регионов. Почти 90% из этих обращений решены. Сейчас на территории Псковской области работают порядка 60 специалистов филиала фонда. Взаимодействие с семьями ведётся в проактивном режиме.

Михаил Ведерников назвал неформальный подход к работе с семьями военнослужащих и мобилизованных граждан единственно верным. Он подчеркнул, что мамы и жёны – это очень уязвимые категории граждан, которые нуждаются в особом внимании.

«Если будут сложности возникать, нам информацию оперативно предоставляйте, мы моментально будем подключаться», – сказал губернатор в конце встречи.

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