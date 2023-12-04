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Экономика

Евро и доллар выросли в цене на утренних торгах 

Евро заметно вырос в цене на утренних торгах на Московской бирже. Впервые с 7 ноября евро превысил 99 рублей. По данным на 8:59 мск, евро поднялся в цене до 99,41 руб./евро, доллар вырос до 91,62 руб./доллар. 

В конце прошлой недели рубль заметно ускорил падение. После решения о сокращении добычи нефти доллар и евро на Московской бирже выросли до 90 руб. Вчера впервые с 14 ноября доллар превысил 91 руб./доллар.

Напомним, в предыдущий раз своего пикового значения курс доллара и евро достиг 3 октября и составил 100,25 руб. и 104,71 руб. соответственно.

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