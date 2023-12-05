Подведены итоги первых чемпионата и первенства СЗФО по рукопашному бою в Пскове

10:57, 05 декабря 2023, ПАИ

Подведены итоги первых чемпионата и первенства Северо-Западного федерального округа (СЗФО), которые прошли в Пскове с 1 по 3 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Псковской региональной федерации рукопашного боя.

Около 300 спортсменов из восьми регионов России приняли участие в соревнованиях. В Псков приехали гости из Архангельской, Мурманской, Вологодской, Калининградской, Новгородской, Ленинградской и Псковской областей, а также Республики Коми.

На турнире было разыграно 60 комплектов наград. Призёров наградили грамотами и медалями. Также спортсменам вручили подарки.

Спортсмены Псковской области заняли первое место в командном зачёте в рамках чемпионата СЗФО, оставив позади бойцов из Калининградской и Ленинградской областей.

На первенстве бойцы из Псковской области показали третий результат. Чемпионами стали спортсмены Ленинградской области, а серебро досталось гостям из Калининградской области.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».