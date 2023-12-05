На концерт органной музыки приглашают псковичей

12:27, 05 декабря 2023, ПАИ

Концерт органной музыки «Музыка дворцов и соборов Европы» состоится 9 декабря в 16:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви на улице Плехановский Посад, 64, в Пскове. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

В концерте примет участие органистка Александра Веткина, выпускница факультета искусств (кафедра органа, клавесина и карильона), выпускница магистратуры кафедры органа, клавесина и карильона факультета искусств СПбГУ, штатный органист лютеранского прихода Святой Анны церкви Ингрии (Аннекирхе, Санкт-Петербург).

В концерте прозвучат духовные произведения XVI–XVIII веков эпохи барокко итальянских композиторов и органистов Джироламо Фрескобальди, скрипача-виртуоза Антонио Вивальди, испанцев Хуана Батиста Хозе Кабанильеса и Пабло Бруна, француза Луи Николя Клерамбо, англичанина Чарльза Джона Стэнли и немца Иоганна Себастьяна Баха. В программе будут охвачены все эпохи барокко, начиная от раннего барокко конца эпохи ренессанса и заканчивая поздним барокко в период начала классицизма.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование, которые можно получить непосредственно перед началом мероприятия. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Продолжительность мероприятия – 60 минут без антракта.