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Общество

На концерт органной музыки приглашают псковичей

Концерт органной музыки «Музыка дворцов и соборов Европы» состоится 9 декабря в 16:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви на улице Плехановский Посад, 64, в Пскове. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

В концерте примет участие органистка Александра Веткина, выпускница факультета искусств (кафедра органа, клавесина и карильона), выпускница магистратуры кафедры органа, клавесина и карильона факультета искусств СПбГУ, штатный органист лютеранского прихода Святой Анны церкви Ингрии (Аннекирхе, Санкт-Петербург).

В концерте прозвучат духовные произведения XVI–XVIII веков эпохи барокко итальянских композиторов и органистов Джироламо Фрескобальди, скрипача-виртуоза Антонио Вивальди, испанцев Хуана Батиста Хозе Кабанильеса и Пабло Бруна, француза Луи Николя Клерамбо, англичанина Чарльза Джона Стэнли и немца Иоганна Себастьяна Баха. В программе будут охвачены все эпохи барокко, начиная от раннего барокко конца эпохи ренессанса и заканчивая поздним барокко в период начала классицизма.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование, которые можно получить непосредственно перед началом мероприятия. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Продолжительность мероприятия – 60 минут без антракта.

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