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Общество

Общественная палата Псковской области наградила активистов НКО

Общественная палата Псковской области наградила почетными грамотами наиболее активные социально ориентированные НКО региона. Церемония награждения открыла второй день работы XI форума «Содействие» в Пскове во вторник, 5 декабря, сообщает корреспондент ПАИ.

Участники форума сегодня работают на двух площадках: «СМИ и НКО» и «Возможности привлечения ресурсов. Краудфандинговая площадка «Planeta.ru».

Кроме того, участники форума обменяются успешными практиками, поддержанными Президентским фондом культурных инициатив и Фондом президентских грантов.

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