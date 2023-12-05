Общественная палата Псковской области наградила активистов НКО

11:15, 05 декабря 2023, ПАИ

Общественная палата Псковской области наградила почетными грамотами наиболее активные социально ориентированные НКО региона. Церемония награждения открыла второй день работы XI форума «Содействие» в Пскове во вторник, 5 декабря, сообщает корреспондент ПАИ.

Участники форума сегодня работают на двух площадках: «СМИ и НКО» и «Возможности привлечения ресурсов. Краудфандинговая площадка «Planeta.ru».

Кроме того, участники форума обменяются успешными практиками, поддержанными Президентским фондом культурных инициатив и Фондом президентских грантов.