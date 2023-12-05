Мужчина угнал автомобиль в Пыталово

11:36, 05 декабря 2023, ПАИ

Мужчина угнал автомобиль в Пыталово и уехал на нём в деревню, в которой проживает. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, мужчина угнал чужой автомобиль ВАЗ-2109 ночью на улице Мелиораторов в Пыталово. Владелец машины обратилась в полицию. В ходе проведённых оперативно-разыскных мероприятий полицейские по горячим следам установили личность мужчины. Им оказался 33-летний неработающий житель Пыталовского района, причём ранее уже судимый за угон. Мужчина дал показания. Он признался, что решил доехать до деревни, в которой проживает.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.