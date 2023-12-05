26 наград завоевали псковские боксёры на турнире в Кингисеппе
26 наград завоевали псковские боксёры на традиционном турнире, посвящённом Дню Кингисеппа, который прошёл с 29 ноября по 1 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной федерации бокса.
Спортсмены из Пскова сумели завоевать десять золотых, семь серебряных и девять бронзовых наград.
Тренируются призёры под руководством Вадима Голика, Игоря Зуева, Алексея Орлова, Вячеслава Ярулина, Андрея Гордея и Владимира Васильева.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
Комментарии: 0 Обсудить >>>