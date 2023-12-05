26 наград завоевали псковские боксёры на турнире в Кингисеппе

11:46, 05 декабря 2023, ПАИ

26 наград завоевали псковские боксёры на традиционном турнире, посвящённом Дню Кингисеппа, который прошёл с 29 ноября по 1 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной федерации бокса.

Спортсмены из Пскова сумели завоевать десять золотых, семь серебряных и девять бронзовых наград.

Тренируются призёры под руководством Вадима Голика, Игоря Зуева, Алексея Орлова, Вячеслава Ярулина, Андрея Гордея и Владимира Васильева.

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