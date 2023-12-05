Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

26 наград завоевали псковские боксёры на турнире в Кингисеппе

26 наград завоевали псковские боксёры на традиционном турнире, посвящённом Дню Кингисеппа, который прошёл с 29 ноября по 1 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной федерации бокса.

26 наград завоевали псковские боксёры на турнире в Кингисеппе. Фото: Псковская областная федерация бокса

Спортсмены из Пскова сумели завоевать десять золотых, семь серебряных и девять бронзовых наград.

Тренируются призёры под руководством Вадима Голика, Игоря Зуева, Алексея Орлова, Вячеслава Ярулина, Андрея Гордея и Владимира Васильева.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













05 декабря 2023

Великолучане стали призёрами турнира по спортивной гимнастике в Смоленске
05 декабря 2023

Новогодний турнир по быстрым шахматам пройдёт в Псковской области
05 декабря 2023

Псковичи стали призёрами турнира по джиу-джитсу в Петербурге
05 декабря 2023

26 наград завоевали псковские боксёры на турнире в Кингисеппе
05 декабря 2023

Подведены итоги первых чемпионата и первенства СЗФО по рукопашному бою в Пскове
04 декабря 2023

Второй тур детской баскетбольной лиги «Аврора» пройдёт в Пскове
04 декабря 2023

Итоги спортивного фестиваля «Семейная команда» подвели в Пскове
04 декабря 2023

Чемпионат области по лёгкой атлетике пройдёт в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...