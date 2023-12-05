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Новогодний турнир по быстрым шахматам пройдёт в Псковской области

Новогодний турнир по быстрым шахматам «Пыталово-2023» пройдёт на базе филиала Островского многопрофильного колледжа в Пыталово 23 декабря. Об этом сообщается в группе «Студия шахмат Г. Шаранкова» в соцсети «ВКонтакте».

Новогодний турнир по быстрым шахматам пройдёт в Псковской области. Фото ПАИ

В соревнованиях примут участие спортсмены 2001 года рождения и моложе.

Турнир пройдёт по швейцарской системе в девять туров с контролем времени в восемь минут и пятью секундами добавления на каждый ход.

Победителей и призёров наградят грамотами, медалями и призами. Также индивидуальные награды получат шахматисты в восьми номинациях.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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