Новогодний турнир по быстрым шахматам пройдёт в Псковской области

12:29, 05 декабря 2023, ПАИ

Новогодний турнир по быстрым шахматам «Пыталово-2023» пройдёт на базе филиала Островского многопрофильного колледжа в Пыталово 23 декабря. Об этом сообщается в группе «Студия шахмат Г. Шаранкова» в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях примут участие спортсмены 2001 года рождения и моложе.

Турнир пройдёт по швейцарской системе в девять туров с контролем времени в восемь минут и пятью секундами добавления на каждый ход.

Победителей и призёров наградят грамотами, медалями и призами. Также индивидуальные награды получат шахматисты в восьми номинациях.

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