Псковичи стали призёрами турнира по джиу-джитсу в Петербурге

12:19, 05 декабря 2023, ПАИ

Псковские спортсмены, воспитанники академии Dragon's Den Pskov, стали призёрами второй серии турниров Ecopolis Cup, которая прошла в Санкт-Петербурге с 2 по 3 декабря. Об этом сообщается в группе академии джиу-джитсу Dragon's Den Pskov в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования прошли среди детей в категориях «опытные» и «эксперты».

По результатам соревнований псковичи Никита Пинаки и Мария Шумейко стали победителями. Ева Лапина и Тимофей Власов взяли серебро соревнований. Бронзовых наград удостоились Кирилл Аколота и Григорий Белов.



Фото: академия джиу-джитсу Dragon's Den Pskov



Фото: академия джиу-джитсу Dragon's Den Pskov



Фото: академия джиу-джитсу Dragon's Den Pskov



Фото: академия джиу-джитсу Dragon's Den Pskov



Фото: академия джиу-джитсу Dragon's Den Pskov









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