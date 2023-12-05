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Великолучане стали призёрами турнира по спортивной гимнастике в Смоленске

Великолучане, воспитанники спортшколы «Атлетика», стали призёрами соревнований по спортивной гимнастике, посвящённых 1160-й годовщине основания Смоленска. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Атлетика».

Великолучане стали призёрами турнира по спортивной гимнастике в Смоленске. Фото: спортшкола «Атлетика»

В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из Москвы, Калининграда, Рязани, Тулы, Ржева, Великих Лук, Электростали, Ногинска, Брянска, Северодвинска, Тулы, Череповца, Новомосковска и Орла.

Третье место в опорном прыжке по программе кандидатов в мастера спорта заняла Анастасия Баранова. Две золотые и одну серебряную награду завоевала Софья Рябова – первое место в опорном прыжке и вольных упражнениях, а также второе место на брусьях. В многоборье золотая медаль досталась Ксении Ильговой, а бронза – Софье Никоноровой. Тренируются гимнастки под руководством Юлии Горбачковой.

Среди мальчиков две бронзовые награды в многоборье и кольцах завоевал Матвей Константинов. Весь комплект наград собрал Владислав Сироткин. Он стал победителем на кольцах, вторым в упражнении «конь-махи» и третьим на брусьях. Фёдору Цветкову досталось сразу пять золотых наград в многоборье, упражнении «конь-махи», кольцах, опорном прыжке и на перекладине. Также он взял бронзу в вольных упражнениях. Серебро досталось Роману Сироткину в опорном прыжке. Тренирует спортсменов Антон Горбачков.

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