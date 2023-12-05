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Общество

«Путешествие в Элевсин» стало самой читаемой книгой года в «Букмейте»

Художественная книга «Путешествие в Элевсин» Виктора Пелевина стала самой популярной в «Букмейте» за 2023 год, пишет Forbes со ссылкой на сервис «Букмейт». 

Более ста тысяч подписчиков прочитали книгу в электронном виде или прослушали аудиокнигу в первый месяц. А с 2 по 8 октября читатели активнее всего скачивали «Путешествие в Элевсин», чем другие книги, что стало пиком читательской активности за весь год.

В топ-10 книг «Букмейта» вошли: «Atomic Heart. Предыстория «Предприятия 3826» Харальда Хорфа, «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «1984» Джорджа Оруэлла, «Дюна» Фрэнка Герберта, «Последний день лета» Андрея Подшибякина, «Иные» Александра Яковлева, еще один роман Пелевина — «КГБТ+», «Бронепароходы» Алексея Иванова и «Задача трех тел» Лю Цысиня. 

Кроме того, у читателей оказались востребованы и книги по психологии и личностоному росту: семь из общего топ-10 самых популярных как художественных, так и не художественных книг на «Букмейт» относятся именно к этому направлению. Так, в нон-фикшен-литературе лидером сервиса стала «Думай медленно... решай быстро» Даниэля Канемана. 

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