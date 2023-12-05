Звук сирен услышат жители Великих Лук 6 декабря

15:07, 05 декабря 2023, ПАИ

Жителей Великих Лук просят соблюдать спокойствие при проверке систем оповещения завтра, 6 декабря. Об этом ПАИ сообщили в городской администрации.

Проверка работоспособности систем оповещения гражданской обороны начнётся в 8:00. Будут включены электросирены и сиренно-речевые установки, предупредили в администрации.

«Убедительная просьба к гражданам соблюдать спокойствие и не волноваться», – обратились к великолучанам.