Звук сирен услышат жители Великих Лук 6 декабря
Жителей Великих Лук просят соблюдать спокойствие при проверке систем оповещения завтра, 6 декабря. Об этом ПАИ сообщили в городской администрации.
Проверка работоспособности систем оповещения гражданской обороны начнётся в 8:00. Будут включены электросирены и сиренно-речевые установки, предупредили в администрации.
«Убедительная просьба к гражданам соблюдать спокойствие и не волноваться», – обратились к великолучанам.
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