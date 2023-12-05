Псковские реставраторы выступили на выставке в Москве

13:53, 05 декабря 2023, ПАИ

Реставраторы Псковского музея-заповедника приняли участие в выставке «ПРОреставрацию. Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях». Мероприятие прошло с 30 ноября по 3 декабря в Москве, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

В выставке также участвовали представители музея-заповедника «Коломенское», государственных музеев-заповедников «Петергоф» и «Куликово поле», музея городской скульптуры Санкт-Петербурга.

В экспозиции были представлены реставрационные компании, научно-исследовательские институты, производители реставрационных материалов, профильные учебные заведения и музеи. Формат мероприятия вместил в себя соревнования молодых реставраторов, лектории, библиотеку, мастер-классы и дискуссионную площадку.

Псковские реставраторы представили доклад-презентацию об основных направлениях работы отдела научной реставрации и консервации музейных фондов.