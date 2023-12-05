30 мультфильмов вошли в программу псковского фестиваля анимации и литературы «Пушкин и…»

13:49, 05 декабря 2023, ПАИ

В конкурсную программу II Фестиваля анимации и литературы «Пушкин и…», который уже на этой неделе откроется в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», включено 30 новых мультфильмов. Это работы, снятые по мотивам литературных произведений или жизнеописаний известных писателей и поэтов в 2022 и 2023 годах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Среди них, например, «Ваша дама. Часть 1» по повести А. С. Пушкина «Пиковая дама» (режиссёр Валентин Ольшванг, 2022, 16+), «Светлые души» по одноимённому рассказу Василия Шукшина (Анастасия Жакулина, 2022, 6+), «Остаёмся зимовать» по стихотворению Иосифа Бродского «Я не то что схожу с ума» (Александра Гарайс, 2022, 0+), многие другие.

Как и другие события II Фестиваля анимации и литературы «Пушкин и…», конкурсные показы будут бесплатными для публики. Они назначены на 8 и 9 декабря. Полный список работ, представленных на конкурс, а также список жюри можно найти в официальных сообществах музея-заповедника «Михайловское» и собственно фестиваля «Пушкин и…» в социальных сетях.

В музее-заповеднике «Михайловское» также напомнили, что II фестиваль анимации и литературы «Пушкин и…» в Псковской области состоится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Пушкинский заповедник выступает партнёром этого большого проекта.