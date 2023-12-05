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Общество

Вопросы инклюзивного образования обсудили в ПсковГУ

В Псковском государственном университете состоялась работа региональной дискуссионной площадки «Жизнь без границ», приуроченной к Декаде инвалидов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Вопросы инклюзивного образования обсудили на дискуссионной площадке в ПсковГУ. Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

С приветственным словом к присутствующим обратилась проректор ПсковГУ по учебной работе Алла Серебрякова.

«Очень приятно, что мы собрались в этом зале в такой важный день. Нам, как образовательной организации, видится важность подобных мероприятий в том, чтобы то дополнительное внимание, которое необходимо уделять людям с особенностями здоровья, вошло в повседневную практику нашей жизни. Мы должны понимать, что причины возникновения ограничений по здоровью бывают совершенно разными, поэтому наша образовательная организация прилагает все усилия, чтобы в студентах воспитывать правильное отношение к людям с такими проблемами. Я надеюсь, что это мероприятие пройдёт с интересом к этой теме и мы услышим предложения и рекомендации, как дальше действовать, чтобы скорректировать работу в этом направлении», – отметила Алла Серебрякова.

Продолжилось мероприятие выступлениями докладчиков. Председатель Псковской областной организации Всероссийского общества инвалидов Марина Борисенкова рассказала о комплексной доступности образования, трудоустройства и досуга людей с инвалидностью.

«Хочу сказать, что эти десять дней, декада – это то время, когда громко можно заявлять о проблемах инвалидов и об этих проблемах слышат. Инвалиды живут намного медленнее других людей, а в эпоху скоростей это очень сложно. Сейчас государство направлено на то, чтобы в наше время человек с инвалидностью жил в обществе и не чувствовал своих ограничений», – подчеркнула спикер.

В продолжение мероприятия докладчики затронули темы социальной работы по формированию толерантного отношения социума к детям-инвалидам, социальной навигации для человека с особыми потребностями и другие.

Кроме того, участники встречи обсудили вопросы межведомственного и межуровневого взаимодействия в сфере инклюзии, познакомились с опытом инклюзивного обучения студентов ПсковГУ и наметили вектор развития в повышении доступности качества инклюзивного и специального образования.

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