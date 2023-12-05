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Путин высоко оценил выставку «Россия» - Песков

Президент России Владимир Путин живо заинтересовался выставкой-форумом «Россия» на ВДНХ, сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Глава государства посетил выставку днем ранее.

Владимир Путин оставил пожелания на выставке "Россия". Фото: kremlin.ru

«Путину, безусловно, там понравилось, он живо интересовался теми павильонами, которые осмотрел. Конечно, физически невозможно за один приезд посмотреть все. Но, действительно, то, что он успел посмотреть, это очень интересно, богатая экспозиция», – сказал Дмитрий Песков.  По его словам, в воздухе витает идея сделать выставку постоянно, но «решений пока не принималось».

Напомним, на выставке-форуме «Россия» Владимир Путин также вручил награды премиии «Волонтер года». Позднее на церемонии вручения вверительных грамот послов иностранных государств президент России рекомендовал димпломатам посетить выставку.

На выставке «Россия» работает стенд Псковской области. Его можно найти в павильоне 75, в зале В. Видеопутеводитель до стенда региона опубликован в Телеграм-канале ПАИ

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