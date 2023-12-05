Автомобиль сбил пенсионерку на улице Советской в Пскове
Автомобиль Škoda сбил 85-летнюю женщину на улице Советской, 21б в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
В результате ДТП женщину-пешехода госпитализировали в медучреждение.
На месте работали бригада скорой помощи, спасатели аварийно-спасательной службы, сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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