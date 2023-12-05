Новогодний бал по мотивам фильма «Иван Васильевич меняет профессию» пройдёт в Пскове

16:12, 05 декабря 2023, ПАИ

3 января в 19:00 в Приказной палате Псковского кремля состоится новогодний бал для молодёжи «Танцуют все!» по мотивам фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Об этом ПАИ сообщили в Городском молодёжном центре.

Участники праздника смогут окунуться в атмосферу советских времён, танцуя под мелодии того времени. Приглашаются все желающие в возрасте от 16 до 35 лет. Нужна регистрация. Перед мероприятием будут проводиться репетиции – по вторникам и четвергам, точное расписание будет доступно в ближайшее время в сообществе бала: https://vk.com/bal2024.

Билеты можно приобрести в кассе Псковского кремля или на сайте музея с возможностью оплаты «Пушкинской картой».