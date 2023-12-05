Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Регистрация на конкурсный трек семейных сообществ «Родные – любимые» продлится до 11 декабря

Регистрация на конкурсный трек семейных сообществ «Родные – любимые», который проходит в рамках конкурса «Это у нас семейное», продлится до 11 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе отделения «Движения первых» в Псковской области.

Организатором конкурсного трека является «Движение первых». Цель – поддержка духовно-нравственных ценностей и вовлечение семей в активную деятельность.

К участию в конкурсе приглашаются команды из нескольких семей в составе обучающихся образовательных организаций России. Возраст обучающихся от шести до 17 лет включительно. Также к участию в конкурсе приглашаются родители обучающихся (или их законные представители), бабушки и дедушки детей или другие совершеннолетние члены семьи. Команды-победители конкурсного трека отправятся в семейные путешествия.

Регистрация и подача конкурсных заявок проходит в срок до 11 декабря 2023 года (до 16:00 по московскому времени) на официальном сайте «Движения первых».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













05 декабря 2023

Новый автогрейдер пополнил автопарк «Куньяавтодора»
05 декабря 2023

Великолучан просят не парковаться на двух улицах из-за уборки снега
05 декабря 2023

Профсоюзные санатории Псковской области заинтересовали москвичей
05 декабря 2023

Михаил Ведерников поздравил псковских волонтёров с Днём добровольца
05 декабря 2023

Густой туман ожидается в Псковской области ночью
05 декабря 2023

Призванные на службу в Росгвардию псковичи приняли военную присягу
05 декабря 2023

Великолучане стали победителями международного конкурса вокала «Голос мира»
05 декабря 2023

Псковичи вошли в число победителей Всероссийского конкурса «Туристический сувенир»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...