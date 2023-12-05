Регистрация на конкурсный трек семейных сообществ «Родные – любимые» продлится до 11 декабря

18:00, 05 декабря 2023, ПАИ

Регистрация на конкурсный трек семейных сообществ «Родные – любимые», который проходит в рамках конкурса «Это у нас семейное», продлится до 11 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе отделения «Движения первых» в Псковской области.

Организатором конкурсного трека является «Движение первых». Цель – поддержка духовно-нравственных ценностей и вовлечение семей в активную деятельность.

К участию в конкурсе приглашаются команды из нескольких семей в составе обучающихся образовательных организаций России. Возраст обучающихся от шести до 17 лет включительно. Также к участию в конкурсе приглашаются родители обучающихся (или их законные представители), бабушки и дедушки детей или другие совершеннолетние члены семьи. Команды-победители конкурсного трека отправятся в семейные путешествия.

Регистрация и подача конкурсных заявок проходит в срок до 11 декабря 2023 года (до 16:00 по московскому времени) на официальном сайте «Движения первых».