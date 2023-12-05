В два раза выросло количество признанных недействительными деклараций о соответствии на зерно в Псковской области

18:14, 05 декабря 2023, ПАИ

В два раза выросло количество признанных недействительными деклараций о соответствии на зерно в Псковской области в 2023 году. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Ведомство регулярно проводит контроль качества и безопасности зерна. В рамках контрольных мероприятий установлены факты недостоверного декларирования зерна организациями, которые осуществляют деятельность по производству и ввозу партий зерна в Россию. Недействительными признали 42 декларации о соответствии у 22 хозяйствующих субъектов.

Кроме того, хозяйствующим субъектам объявили 31 предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.