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Общество

В два раза выросло количество признанных недействительными деклараций о соответствии на зерно в Псковской области

В два раза выросло количество признанных недействительными деклараций о соответствии на зерно в Псковской области в 2023 году. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Ведомство регулярно проводит контроль качества и безопасности зерна. В рамках контрольных мероприятий установлены факты недостоверного декларирования зерна организациями, которые осуществляют деятельность по производству и ввозу партий зерна в Россию. Недействительными признали 42 декларации о соответствии у 22 хозяйствующих субъектов.

Кроме того, хозяйствующим субъектам объявили 31 предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

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