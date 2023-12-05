Приём граждан в Ассоциации юристов пройдёт в Пскове 7 декабря

18:43, 05 декабря 2023, ПАИ

Приём граждан пройдёт 7 декабря в Псковском региональном отделении Ассоциации юристов России (улица Ленина, 7). Об этом ПАИ сообщили в организации.

В этот день люди смогут получить юридическую помощь в виде устного правового консультирования. Консультации с 11:00 до 15:00 можно будет получить по любым вопросам, за исключением уголовного права и коммерческих сделок.

Кроме того, для жителей районов Псковской области работает единая диспетчерская служба по номеру 8-953-235-67-67. Также организуют онлайн-включение в рамках социального проекта «Территория права 2.0», который поддержал Фонд президентских грантов.