Приём граждан в Ассоциации юристов пройдёт в Пскове 7 декабря
Приём граждан пройдёт 7 декабря в Псковском региональном отделении Ассоциации юристов России (улица Ленина, 7). Об этом ПАИ сообщили в организации.
В этот день люди смогут получить юридическую помощь в виде устного правового консультирования. Консультации с 11:00 до 15:00 можно будет получить по любым вопросам, за исключением уголовного права и коммерческих сделок.
Кроме того, для жителей районов Псковской области работает единая диспетчерская служба по номеру 8-953-235-67-67. Также организуют онлайн-включение в рамках социального проекта «Территория права 2.0», который поддержал Фонд президентских грантов.
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