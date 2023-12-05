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Происшествия

В Стругах Красных заключили под стражу людей в белом, пытавшихся похитить красную икру и виски

В Стругах Красных заключили под стражу двух мужчин, которые обвиняются в краже из магазина. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Следствие установило, что мужчины подъехали к магазину ночью. С помощью топора они открыли входную дверь, проникли внутрь и сложили в мешки табак, алкоголь, икру и жевательную резинку общей стоимостью 150 тысяч рублей. Однако на выходе из магазина злоумышленников заметил свидетель.

Правоохранительные органы провели оперативно-разыскные мероприятия и выявили двух подозреваемых. Ими оказались ранее судимый 25-летний житель Ленинградской области и 22-летний житель Санкт-Петербурга. Отмечается, что подозреваемые в момент кражи были в масках, перчатках и специальных белых костюмах.

Стругокрасненский районный суд в отношении мужчин избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

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