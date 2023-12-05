Автомобиль сбил 20-летнюю девушку в центре Пскова
Автомобиль ВАЗ-2107 сбил 20-летнюю девушку на нерегулируемом пешеходном переходе у дома № 15 на Октябрьском проспекте в Пскове, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
Прибывшие медики оказывают девушке помощь, после чего её госпитализируют в медучреждение.
На месте также работают сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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