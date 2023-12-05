Автомобиль сбил 20-летнюю девушку в центре Пскова

22:35, 05 декабря 2023, ПАИ

Автомобиль ВАЗ-2107 сбил 20-летнюю девушку на нерегулируемом пешеходном переходе у дома № 15 на Октябрьском проспекте в Пскове, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»













Прибывшие медики оказывают девушке помощь, после чего её госпитализируют в медучреждение.

На месте также работают сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.