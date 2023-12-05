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Борис Елкин поздравил и поблагодарил псковских волонтёров

Псковских волонтёров поздравил с Днём добровольца и поблагодарил за самоотдачу и активную жизненную позицию глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Борис Елкин поздравил и поблагодарил псковских волонтёров. Фото здесь и далее из Telegram-канала Бориса Елкина

«Волонтёры – это люди с большими сердцами, которые безвозмездно и бескорыстно помогают окружающим. Они участвуют в организации и проведении мероприятий, проектах, помогают нуждающимся, заботятся о животных», – написал глава Пскова.

По его словам, в этом году с участием добровольцев Псковского городского молодёжного центра прошло более 90 волонтёрских активностей, среди которых – субботники, выезды в приюты для животных, экологические и образовательные мероприятия. В них участвовало более 1900 волонтёров – в четыре раза больше, чем в прошлом году, подчеркнул Борис Елкин.

«С каждым годом всё больше псковичей участвует в добровольчестве. Благодарю вас за самоотдачу, активную жизненную позицию, искренность и стремление сделать наш мир лучше. Желаю вам благополучия и успехов во всех делах. С праздником, с Днём добровольца!» – написал он.

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