Борис Елкин поздравил и поблагодарил псковских волонтёров

23:22, 05 декабря 2023, ПАИ

Псковских волонтёров поздравил с Днём добровольца и поблагодарил за самоотдачу и активную жизненную позицию глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«Волонтёры – это люди с большими сердцами, которые безвозмездно и бескорыстно помогают окружающим. Они участвуют в организации и проведении мероприятий, проектах, помогают нуждающимся, заботятся о животных», – написал глава Пскова.

По его словам, в этом году с участием добровольцев Псковского городского молодёжного центра прошло более 90 волонтёрских активностей, среди которых – субботники, выезды в приюты для животных, экологические и образовательные мероприятия. В них участвовало более 1900 волонтёров – в четыре раза больше, чем в прошлом году, подчеркнул Борис Елкин.

«С каждым годом всё больше псковичей участвует в добровольчестве. Благодарю вас за самоотдачу, активную жизненную позицию, искренность и стремление сделать наш мир лучше. Желаю вам благополучия и успехов во всех делах. С праздником, с Днём добровольца!» – написал он.