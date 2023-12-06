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Общество

«ДоброЕлка 2024» стартовала в ПсковГУ

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина дала старт акции «ДоброЕлка 2024», сняв шарик с детским новогодним пожеланием. В этом году преподаватели и студенты университета исполнят мечты детей из малообеспеченных семей, учащихся начальных классов Полонской средней общеобразовательной школы Порховского района, сообщили в вузе.

«ДоброЕлка 2024» стартовала в ПсковГУ. Фото здесь и далее: ПсковГУ

Руководитель вуза выбрала открытку с пожеланием семилетнего Сардора, который мечтает получить большой набор конструктора.

Примеру ректора последовали студенты университета.

На ёлке размещены 23 шарика с пожеланиями. Чтобы присоединиться к акции, необходимо снять шарик с открыткой, на которой размещено пожелание ребенка и QR-код со ссылкой на форму для заполнения, куда необходимо внести контактную информацию. До 20 декабря подарки принимают в вузе для последующей передачи тем, кому они предназначены. 

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