«ДоброЕлка 2024» стартовала в ПсковГУ

07:37, 06 декабря 2023, ПАИ

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина дала старт акции «ДоброЕлка 2024», сняв шарик с детским новогодним пожеланием. В этом году преподаватели и студенты университета исполнят мечты детей из малообеспеченных семей, учащихся начальных классов Полонской средней общеобразовательной школы Порховского района, сообщили в вузе.

Руководитель вуза выбрала открытку с пожеланием семилетнего Сардора, который мечтает получить большой набор конструктора.

Примеру ректора последовали студенты университета.

На ёлке размещены 23 шарика с пожеланиями. Чтобы присоединиться к акции, необходимо снять шарик с открыткой, на которой размещено пожелание ребенка и QR-код со ссылкой на форму для заполнения, куда необходимо внести контактную информацию. До 20 декабря подарки принимают в вузе для последующей передачи тем, кому они предназначены.